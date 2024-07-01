Волгоградцы обращаются к депутатам с проблемами ЖКХ

В Волгоградской области продолжается активное взаимодействие населения и органов власти. За первые шесть месяцев текущего года в Волгоградскую областную думу поступило более четырехсот пятнадцати обращений граждан.
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