Сервис проверки доступных способов голосования на выборах заработал на mos.ru

На портале mos.ru появился новый сервис — проверка доступных способов голосования. Он поможет избирателям узнать, как они смогут проголосовать на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) с 6 по 8 сентября 2024 года.