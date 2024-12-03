Неудачный нейтралитет Болгарии

Во Второй мировой войне болгары постарались не допускать тех же ошибок, что и в Первой. Но толку от этого было немного: страна, мощная по балканским меркам, в схватке двух ёкодзун в лице СССР и рейха за номером III была экономическим и военным карликом.
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