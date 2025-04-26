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Кубок Англии. 1/2 финала. «Астон Вилла» против «Кристал Пэлас», «Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» в воскресенье

В субботу «Астон Вилла» сыграет на «Уэмбли» с «Кристал Пэлас». В воскресенье «Манчестер Сити» на этом же стадионе встретится с «Ноттингем Форест».

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