Кто такой Георг Вильгельм де Геннин?

История выдающегося голландского инженера и металлурга — в программе «Старый город» 24 октября 1676 года родился Георг Вильгельм де Геннин — соратник Петра Великого, металлург, инженер от бога, посвятивший служению России 53 года.
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