Воронков признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Андрей Воронков, забросивший победную шайбу в ворота «Сент-Луиса», назван одним из героев встречи. В ночь на 31 января в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».