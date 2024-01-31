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Воронков признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Воронков признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Андрей Воронков, забросивший победную шайбу в ворота «Сент-Луиса», назван одним из героев встречи. В ночь на 31 января в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

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