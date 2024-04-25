Путин провел предметный разговор с бюро РСПП, заявил Песков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел конкретный и предметный разговор с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), диалог будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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