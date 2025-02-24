В России могут начать выдавать жилье семьям с детьми еще в двух регионах

Первой идею реализовала Мордовия Идея о предоставлении социального жилья семьям, которые решились на рождение ребенка, заинтересовала власти ряда регионов, в том числе Ульяновской области и Республики Бурятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии