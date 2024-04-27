В ЯНАО началась окружная спартакиада допризывной молодежи

В Салехарде 27 апреля заплывами на 50 метров дали старт окружному этапу спартакиады молодежи допризывного возраста, сообщает telegram-канал управления по физической культуре и спорту администрации города.
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