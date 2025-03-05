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МИД РФ: резолюция ГА ООН призывает к объединению в борьбе с угрозами миру

МИД РФ: резолюция ГА ООН призывает к объединению в борьбе с угрозами миру

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная 80-й годовщине завершения Второй мировой войны, содержит призыв к государствам-членам объединить усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами международному миру и безопасности.

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