МИД РФ: резолюция ГА ООН призывает к объединению в борьбе с угрозами миру

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная 80-й годовщине завершения Второй мировой войны, содержит призыв к государствам-членам объединить усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами международному миру и безопасности.
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