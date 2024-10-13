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Baza: глава ФПБК требует проверить купившего военный билет блогера Литвина

Baza: глава ФПБК требует проверить купившего военный билет блогера Литвина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию о покупке военного билета автоблогером Михаилом Литвиным, сообщает Baza.

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