Ирак нашёл платформу для запуска дронов по нефтепроводу Саудовской Аравии

Иракские силовики вышли на след исполнителей дерзкой атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру. В приграничной провинции Мейсан обнаружена и изъята пусковая платформа, с которой беспилотники уходили к нефтепроводу «Восток — Запад».