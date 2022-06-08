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Валентина Шевченко ответила на вопрос о Марии Агаповой: «Приятно наблюдать»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью Vesti.kz ответила на вопрос о том, следит ли она за выступлением казахстанки Марии Агаповой, выступающей в ее же весовой категории:  «Я всегда очень радуюсь за всех наших земляков.

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