Валентина Шевченко ответила на вопрос о Марии Агаповой: «Приятно наблюдать»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью Vesti.kz ответила на вопрос о том, следит ли она за выступлением казахстанки Марии Агаповой, выступающей в ее же весовой категории: «Я всегда очень радуюсь за всех наших земляков.