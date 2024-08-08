Медведев призвал беспощадно разгромить врага после атаки ВСУ в Курской области

Медведев: Нужно извлечь урок из действий ВСУ в Курской области и разгромить врага Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал извлечь урок из ситуации, произошедшей на границе Курской области и разгромить врага.
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