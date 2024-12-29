«Если на столе нет греховных вещей, греха не будет»

Когда наступает Новый год у мусульман? Стоит ли делить Новый год на мусульманский и светский? Можно ли ставить елку и дарить подарки? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.