О чем нужно спросить себя перед Новым годом

У многих людей существует традиция – подводить итоги уходящего года, анализировать прошлое, хвалить себя за достигнутые результаты, но оставаться по-настоящему объективным в такой ситуации может не каждый.
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