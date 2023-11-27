Пути модернизации БМП-2

Боевая машина пехоты БМП-2 была принята на вооружение и поступила в серийное производство более 40 лет назад, но до сих пор сохраняет свое место в войсках, и армии не спешат отказываться от нее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Наследный принц Саудовской Аравии призывает мировое сообщество прекратить экспорт оружия в Израиль
- «Унижения США воодушевляют Россию»: американский дипломат раскритиковал вывод войск из Афганистана
- Радовавшиеся поставкам кассетных боеприпасов из США украинские военные сетуют на применение аналогичных боеприпасов ВС РФ под Авдеевкой
Свежие комментарии