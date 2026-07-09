Трамп объяснил, от чего будет зависеть численность войск США в Европе

Решение о численности американского контингента в Европе будет зависеть от того, как европейские страны будут реагировать на обеспокоенность президента США Дональда Трампа в вопросах Гренландии и Ирана, заявил сам политик 9 июля, сообщает Bloomberg.
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