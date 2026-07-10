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В Подмосковье ожидаются дожди

В Подмосковье ожидаются дожди

В пятницу, 10 июля, жителей Москвы и Московской области ожидает неустойчивая погода. Синоптики Гидрометцентра России предупредили об облачности с прояснениями, которая будет сопровождаться высокой вероятностью осадков.

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