В Подмосковье ожидаются дожди

В пятницу, 10 июля, жителей Москвы и Московской области ожидает неустойчивая погода. Синоптики Гидрометцентра России предупредили об облачности с прояснениями, которая будет сопровождаться высокой вероятностью осадков.
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