В Подмосковье ожидаются дожди

Новости внутренней и внешней политики в России

В пятницу, 10 июля, жителей Москвы и Московской области ожидает неустойчивая погода. Синоптики Гидрометцентра России предупредили об облачности с прояснениями, которая будет сопровождаться высокой вероятностью осадков.