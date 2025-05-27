В Крыму планируют привлечь 4,5 млрд рублей инвестиций для создания 9 предприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют привлечь в регион порядка 4,5 млрд рублей инвестиций для создания девяти производственных предприятий, сообщил ТАСС председатель Государственного совета Владимир Константинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии