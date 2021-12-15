В Краснодарском крае в преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка помогли ребятам побывать в «Поезде Победы»

Передвижная экспозиция под названием «Поезд Победы», созданная в 2020 году в рамках года Памяти и Славы, побывала уже в 70 городах России и завершила свой патриотический проект в уходящем году в Сочи на вокзале Олимпийский парк.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России провел встречу с родственниками погибших на шахте «Листвяжная»
- Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта
- В Следственном комитете России состоялся показ фильма «Небо»
Свежие комментарии