Происшествия

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В Краснодарском крае в преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка помогли ребятам побывать в «Поезде Победы»

В Краснодарском крае в преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка помогли ребятам побывать в «Поезде Победы»

Передвижная экспозиция под названием «Поезд Победы», созданная в 2020 году в рамках года Памяти и Славы, побывала уже в 70 городах России и завершила свой патриотический проект в уходящем году в Сочи на вокзале Олимпийский парк.

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