Чиновника нашли пьяным и спящим за столом в кафе в рабочее время в СКО

Сегодня прошло заседании Совета по этике, в ходе которого было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении главы Есильской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Танатара Айхожаева, передает Петропавловск.
Сегодня прошло заседании Совета по этике, в ходе которого было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении главы Есильской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Танатара Айхожаева, передает Петропавловск.
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