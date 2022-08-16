Вновь полигон «Учебного центра им. Шахида Садуги» провинции Йезд, Исламской республики Иран поднимает мишени для команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж»

На территории полигона провинции Йезд, Исламского государства Иран, первый этап соревнований объединил команды таких стран как Россия, Белоруссия, Азербайджан, Китай, Зимбабве и Узбекистан.
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