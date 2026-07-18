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ВС РФ нанесли массированный удар по украинским портам, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским портам, используемым ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по военным целям на юге Украины, сообщили в Минобороны РФ. Источник фото: РИА Новости / Валентин Капустин «В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

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