Четыре зоны отдыха в СЗАО закрылись на реконструкцию

Нынешним летом на северо-западе столицы будет на четыре зоны отдыха меньше. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в связи с реконструкцией закрылись две зоны отдыха с купанием: «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», и еще две зоны отдыха, где можно просто позагорать у воды: «Кировская пойма» и «Строгинская пойма».