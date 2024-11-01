В Сирии заверили, что в матче с Россией любители играть не будут

Эксперты иронизируют, есть ли у соперника в составе профессионалы. После скандала со сборной Брунея, которая везет на товарищескую игру в Краснодар некий дублирующий состав, представители сборной Сирии выступили с соответствующим заявлением.
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