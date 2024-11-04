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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пастрняк не выходил на лед в 3-м периоде матча с «Сиэтлом» по решению тренера «Бостона». Давид не забил в 4-й игре подряд, сегодня – 7 бросков за 14:21

«Бостон» обыграл «Кракен» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.  Форвард «Брюинс» Давид Пастрняк не провел ни одной смены в третьем периоде, хотя находился на скамейке команды.

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