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Барнаулец потерял почти 400 тысяч рублей из-за "замены" домофона

Барнаулец потерял почти 400 тысяч рублей из-за "замены" домофона

Понять, что его обманули, мужчина смог только после обращения в официальную службу поддержки банка В Барнауле 48-летний местный житель перевел мошенникам почти 400 тысяч рублей после звонка якобы от компании, обслуживающей домофоны.

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