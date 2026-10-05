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Теннисиста Медведева сняли с матча из-за попадания мячом в болельщика

Теннисиста Медведева сняли с матча из-за попадания мячом в болельщика

Российский теннисист Даниил Медведев получил поражение в полуфинале турнира ATP в Пекине. Об этом сообщили на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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