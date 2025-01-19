Ирина Влах: "Нейтралитет - это краеугольный камень, гарантирующий мир в нашей стране" 

Республиканская партия INIMA MOLDOVEI уведомила Центральную избирательную комиссию Молдовы и мэрию Кишинёва о намерении создать инициативную группу для организации консультативного референдума по вопросу укрепления нейтрального статуса Молдовы.
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