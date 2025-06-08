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МЧС: пожар на базе отдыха в Махачкале локализовали на 800 квадратных метрах

МЧС: пожар на базе отдыха в Махачкале локализовали на 800 квадратных метрах

Крыша неработающего здания загорелась на территории базы отдыха в Махачкале в микрорайоне Караман-1. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров.

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