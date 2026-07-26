Meta: Солдаты ВСУ в Запорожье остались без снабжения на месяцы

Солдаты ВСУ в Запорожской области сообщили о многомесячном отсутствии снабжения. В 118-й отдельной механизированной бригаде подтвердили проблемы, обещая доставить ресурсы при первой возможности, хотя маршруты находятся под контролем ВС РФ.