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Царьград

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Meta: Солдаты ВСУ в Запорожье остались без снабжения на месяцы

Meta: Солдаты ВСУ в Запорожье остались без снабжения на месяцы

Солдаты ВСУ в Запорожской области сообщили о многомесячном отсутствии снабжения. В 118-й отдельной механизированной бригаде подтвердили проблемы, обещая доставить ресурсы при первой возможности, хотя маршруты находятся под контролем ВС РФ.

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