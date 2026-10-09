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Переспал с поклонницей после её помолвки и почувствовал себя героем: в чём NILETTO признался Собчак

Переспал с поклонницей после её помолвки и почувствовал себя героем: в чём NILETTO признался Собчак

**Девушка показала певцу кольцо и рассказала, что накануне согласилась выйти замуж за другого. NILETTO признался в близости с поклонницей, а затем неожиданно объяснил, почему назвал себя «немножко героем».

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