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Кардиолог Ломакин заявил, что прием гормональных препаратов может увеличить риск развития тромбоза

Кардиолог Ломакин заявил, что прием гормональных препаратов может увеличить риск развития тромбоза

Лишний вес, малоподвижный образ жизни, прием гормональных препаратов и наследственность сильнее всего увеличивают вероятность развития тромбоза.

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