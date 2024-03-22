Покупайте местные продукты: где будут проходить ярмарки в эти выходные

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные 23-24 марта 2024 года в столичных районах пройдут различные ярмарки и рынки с местными продуктами и товарами, чтобы поддержать местных производителей и предложить жителям столицы сезонную сельскохозяйственную продукцию.