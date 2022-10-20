Кровавый провал наступления ВСУ на Херсонщине: враг попал в огневой мешок, потеряв много техники и живой силы

19 октября утром до двух батальонных тактических групп ВСУ с большим количеством бронетехники под прикрытием артиллерии пошли на прорыв у Новой Каменки на Суханово, пытаясь пройти четырьмя бронегруппами на стыке опорных пунктов двух бригад ВДВ.