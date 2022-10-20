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Кровавый провал наступления ВСУ на Херсонщине: враг попал в огневой мешок, потеряв много техники и живой силы

Кровавый провал наступления ВСУ на Херсонщине: враг попал в огневой мешок, потеряв много техники и живой силы

19 октября утром до двух батальонных тактических групп ВСУ с большим количеством бронетехники под прикрытием артиллерии пошли на прорыв у Новой Каменки на Суханово, пытаясь пройти четырьмя бронегруппами на стыке опорных пунктов двух бригад ВДВ.

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