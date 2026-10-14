Эксперт сказал, какую сумму нужно иметь при себе на всякий случай Россиянам необходимо иметь при себе запас наличных на неделю или месяц расходов, заявил в беседе с "Абзацем" финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атак на дата-центры "Яндекса" и Сбербанка.