Эксперт сказал, какую сумму нужно иметь при себе на всякий случай Россиянам необходимо иметь при себе запас наличных на неделю или месяц расходов, заявил в беседе с "Абзацем" финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атак на дата-центры "Яндекса" и Сбербанка.
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