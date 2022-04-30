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Военные следователи СК России продолжают фиксировать многочисленные следы преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в городе Волноваха Донецкой Народной Республики

Военные следователи СК России продолжают фиксировать многочисленные следы преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в городе Волноваха Донецкой Народной Республики

Сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации продолжают планомерно и методично работать над закреплением следов многочисленных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины в отношении мирного населения города Волноваха Донецкой Народной Республики.

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