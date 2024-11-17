Врач объяснил, чем опасны скованность шеи и ухудшение зрения при головной боли

НУ

Наташа Устинова

У нас теперь такие врачи, что чихают на то, что им говоришь об этой боли. Просто молчат и ничего не предпринимают. Приходится самой искать лекарства от этой боли с головой шеей. Пока удаётся. Но для чего тогда врачи получающие зарплату? Кого они лечат?