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Царьград

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Врач объяснил, чем опасны скованность шеи и ухудшение зрения при головной боли

Врач объяснил, чем опасны скованность шеи и ухудшение зрения при головной боли

Некоторые виды головной боли могут указывать на новые заболевания.Невролог Виталий Акимов рассказал в беседе с RT о том, какие виды головной боли являются поводом для обращения к врачу.

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Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
У нас теперь такие врачи, что чихают на то, что им говоришь об этой боли. Просто молчат и ничего не предпринимают. Приходится самой искать лекарства от этой боли с головой шеей. Пока удаётся. Но для чего тогда врачи получающие зарплату? Кого они лечат?
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14 час.
вл
валерий лисицын
😀 Сейчас врачи лечат не знаниями медицины а компьютерами , найдут твои симптомы в инете и выпишут какие там рекомендованы препараты. Такими врачами и вы можете быть. 😆
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3 час.

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