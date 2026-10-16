Только вот внешность, как известно, бывает обманчива. Бороду отрастить нетрудно. Выучить несколько религиозных выражений тоже большого ума не требуется.
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