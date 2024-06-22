Писатель Захар Прилепин подтвердил, что его новая книга попала в школьную программу. На своих страницах в социальных сетях он поделился новостью, в которой сообщил, что сборник рассказов «Собаки и другие люди» будет включен в школьную программу.
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