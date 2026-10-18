Каждый второй российский автовладелец в 2025 году сталкивался с поддельными запчастями. Для грузовых парков цена ошибки выше: одна вышедшая из строя деталь сцепления или КПП оборачивается простоем машины, срывом рейса и прямыми убытками.
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