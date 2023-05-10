Шэй Гилджес-Александер – в первой символической сборной НБА, Никола Йокич – во второй, Леброн Джеймс попал в третью

Сегодня НБА объявила имена игроков, попавших в символические пятерки по итогам сезона-22/23. Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Далласа» Лука Дончич, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
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