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Как молоды они были

Как молоды они были

﻿﻿Читаю документы "Боевая сводка штаба 67-го гвардейского стрелкового полка". Мы работали над этим полком этой весной и я собираю информацию для всего фильма, но об этом позже.

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