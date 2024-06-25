Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

Y

Yuriy

Не понимаю зачем начали обсуждать смену гражданства именно спортсменов. У нас меняют его и артисты и простые граждане и не очень "простые", типа Павла Дурова. Требовать с них что-либо из выплат можно только, если это будет ПРАВИЛОМ для всех. А у нас даже всякие Чубайсы уезжают с молчаливого согласия Президента без каких-либо выплат. Поэтому уехали и пусть. Только вот надо бы принять Закон, что обратно вернуться они могут только в общем порядке, как обычные иностранцы. И пусть ждут визы, пусть получают вид на ПМЖ и ждут годы, чтобы им дали гражданство России. Как все иностранцы. И все время пребывания в России без гражданства, они должны оплачивать за свой счет, без преференций и льгот, назначенных гражданам России. Медицина, образование - и все остальное - только за деньги.