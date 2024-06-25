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Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

«С чего начинается Родина?.» Слышали они эту широко известную песню Вениамина Баснера на слова  Михаила Матусовского? Не уверен.

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Комментарии
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Y
Yuriy
Не понимаю зачем начали обсуждать смену гражданства именно спортсменов. У нас меняют его и артисты и простые граждане и не очень &quot;простые&quot;, типа Павла Дурова. Требовать с них что-либо из выплат можно только, если это будет ПРАВИЛОМ для всех. А у нас даже всякие Чубайсы уезжают с молчаливого согласия Президента без каких-либо выплат. Поэтому уехали и пусть. Только вот надо бы принять Закон, что обратно вернуться они могут только в общем порядке, как обычные иностранцы. И пусть ждут визы, пусть получают вид на ПМЖ и ждут годы, чтобы им дали гражданство России. Как все иностранцы. И все время пребывания в России без гражданства, они должны оплачивать за свой счет, без преференций и льгот, назначенных гражданам России. Медицина, образование - и все остальное - только за деньги.
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2 час.
виктор климахин
Раньше   боялись   бегунков  было    единицы    а  се   час   каждый  второй   меняет  родину   Виноваты   единородцы   либералы   демократы   депутаты    министры   благословили   всех  спортсменов  и      артистов    на  предательство    родины   и  страны    где  им    помогли    выйти   свет   как  звездам   Предатели   не   кому  не   нужны     и  как  сними  поступать    знают    все     но    молчат    как    боятся     голос  подать
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57 мин.
Александр Батт
Весь спорт должен быть самоокупаемым, на хозрасчете.  А спортсмены и спортивные организации должны платить налог, как предприниматели.
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3 мин.

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