«С чего начинается Родина?.» Слышали они эту широко известную песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского? Не уверен.
Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yuriy
Не понимаю зачем начали обсуждать смену гражданства именно спортсменов. У нас меняют его и артисты и простые граждане и не очень "простые", типа Павла Дурова. Требовать с них что-либо из выплат можно только, если это будет ПРАВИЛОМ для всех. А у нас даже всякие Чубайсы уезжают с молчаливого согласия Президента без каких-либо выплат. Поэтому уехали и пусть. Только вот надо бы принять Закон, что обратно вернуться они могут только в общем порядке, как обычные иностранцы. И пусть ждут визы, пусть получают вид на ПМЖ и ждут годы, чтобы им дали гражданство России. Как все иностранцы. И все время пребывания в России без гражданства, они должны оплачивать за свой счет, без преференций и льгот, назначенных гражданам России. Медицина, образование - и все остальное - только за деньги.
Ответить
2 час.
виктор климахин
Раньше боялись бегунков было единицы а се час каждый второй меняет родину Виноваты единородцы либералы демократы депутаты министры благословили всех спортсменов и артистов на предательство родины и страны где им помогли выйти свет как звездам Предатели не кому не нужны и как сними поступать знают все но молчат как боятся голос подать
Ответить
57 мин.
Александр Батт
Весь спорт должен быть самоокупаемым, на хозрасчете. А спортсмены и спортивные организации должны платить налог, как предприниматели.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии