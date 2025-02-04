Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

ВУ

Владимир Уфимцев

Вот они, сукины дети, продажные! Даже искать не надо - враги народные в одном конкретном месте... И начальник "ихний", либерал Шохин во главе... На первом месте - прибыль, и все разговоры - только о прибыли. А на нас на всех - насрать!.. Это не их убивают, насилуют, обманом выдают (за красивые глаза?) многомиллионные сертификаты на квартиры... А у них - ТОЛЬКО ЗАБОТА О СВОИХ ПРИБЫЛЯХ... Мать родную, суки позорные, продадут, купят... и снова продадут!