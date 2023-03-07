Премьер Канады Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что собирается назначить специального независимого докладчика, который будет давать правительству рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства, передает ТАСС.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что собирается назначить специального независимого докладчика, который будет давать правительству рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства, передает ТАСС.
Свежие комментарии