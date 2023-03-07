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Премьер Канады Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством

Премьер Канады Трюдо назначит спецпредставителя для борьбы с иностранным вмешательством

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что собирается назначить специального независимого докладчика, который будет давать правительству рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства, передает ТАСС.

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