Архитектурные и технологические решения в совместных проектах воплотят АРХИWOOD и CLT Development Мила ЯкобссонКомпания CLT Development, входящая в Группу АФК «Система», и компания АРХИWOOD, ранее представляющая финскую компанию HONKA в России, подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на совместную реализацию проектов в области деревянного домостроения в России.