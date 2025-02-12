Реакция Китая на транзит американских кораблей через Тайваньский пролив

Американский эсминец USS Johnson и океанографическое исследовательское судно USNS Bowditch прошли транзитом Тайваньский пролив с 10 по 12 февраля, сообщил представитель командования восточного театра военных действий Народно-освободительной армии КНР старший полковник Ли Си, сообщает romanian.
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