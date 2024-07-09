«Кинжалы» полетят на Амстердам». Нидерландам страшно: Россия готова ответить на поставки F-16 Украине

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press Сегодня 34K прочитали Автор: Дмитрий Горин Пришлось несколько раз перечитать заголовок статьи в интернете, но ощущение абсурда никуда не делось: «В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине истребителей F-16».